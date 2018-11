Drosendorf vor 14 Stunden

Adventsmarkt

Musik, Basteleien, Krippen und Leckereien

Auch in diesem Jahr findet am 1. Adventsonntag (2. Dezember) in Drosendorf auf dem Kirchenplatz der Adventsmarkt statt. Der Tag beginnt mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr, an den sich die Öffnung der g...