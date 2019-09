Musik aus Leidenschaft

Seit 15 Jahren musiziert Holger Mück mit seinen Egerländer Musikanten und ist in dieser Zeit zum Top-Blasorchester in Deutschland in Sachen Egerländer Blasmusik avanciert.

Am Sonntag, 22. September, spielt Holger Mück mit seinen Egerländer Musikanten ab 16 Uhr im Kronacher Schützenhaus. Der Einlass beginnt ab 15 Uhr.

Die Vollblutmusiker kommen aus Nordbayern, Schwaben, Hessen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Viele von ihnen spielen dabei hauptberuflich in namhaften Militär-, Polizei- oder Symphonieorchestern.

Unvergessliche Egerländer Melodien gehören genauso zum Live-Programm von Holger Mück und seinen Egerländer Musikanten wie seine eigenen Kompositionen.

Neben versierten Instrumentalisten stehen Sandra Spindler und Holger Mück als perfekt aufeinander abgestimmtes und professionelles Gesangsduo auf der Bühne. Charmant, wortgewandt und äußerst unterhaltsam führt Sandra Spindler durch das Programm.

"Egerländer Blasmusik aus Herz mit Leidenschaft" - das ist die Devise von Holger Mück und seinen Egerländern. Blasmusik mit Herz, die unter die Haut geht!

Musiktradition erhalten

"Ziel ist es, den Klang und die Spielart der Egerländer Blasmusik zu erhalten und mit eigenen Kompositionen und Arrangements unseren Beitrag zu Erhaltung und Pflege dieser wunderbaren Musiktradition zu leisten", so der diplomierte Musiker, Fachautor, Leiter der Brassonic Bläserschule, internationaler Workshop-Dozent Holger Mück.

Freuen Sie sich auf "Böhmische Jubiläumsgrüße" mit Holger Mück und seinen Egerländer Musikanten.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Karte im Vorverkauf. Außerdem sind auch noch Karten ab 15 Uhr an der Tageskasse erhältlich.

Karten bekommen Musikliebhaber an folgenden Vorverkaufsstellen: Schützenhaus Tel. 09261-53332, Bestell-Shop Andreas-Limmer-Str. 14, Neukenroth: Bäckerei Nickol, Küps: Ultsch Getränkevertrieb sowie unter der Hotline Tel. 01806-994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) und an allen Raiffeisenbanken Küps-Mitwitz-Stockheim. red