Musik aus fremden Ländern

Freunde der Rejhe "Kultur in der Kirche" sind heute, Freitag, um 20 Uhr zum Konzert mit dem Flötenquartett in die Heilig-Geist-Kirche in der Ortsmitte von Obermichelbach eingeladen: Hinter dem Flötenquartett "JaDe" verbergen sich Masako und Hironaru Saito, Christiane Rehm und Anja Weinberger. Ihre musikalische Mission ist die Pflege des klassischen Flötenquartett-Repertoires, aber sie wollen auch neuere Kompositionen bekannt machen. "JaDe" lädt sein Zuhörer ein, durch alle Epochen der Musikgeschichte zu reisen und sich an barocken, klassischen, romantischen und modernen Tonfolgen zu ergötzen. Das Programm "Bon Voyage" könnte auch Fernweh-Konzert heißen. Es führt in aller Herren Länder. Das Kulturteam verwöhnt mit einem Kultur-Teller, einer Kultursuppe und anderen Leckereien sowie zur Musik passenden Getränken. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. red