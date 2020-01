Musik aus der Holzkiste

Was man einer unscheinbaren Holzkiste an "Beats" entlocken kann, wissen alle, die eine Cajon (Kistentrommel) spielen. Fortgeschrittene können bei einem Workshop der Volkshochschule mit José Angel Barberena Riera am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Umweltbildungszentrum Oberschleichach ihre Kenntnisse erweitern, teilte die VHS mit. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter Rufnummer 09521/94200 oder online unter www.vhs-hassberge.de an. red