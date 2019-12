Musik aus dem Kaffeehaus

Mit beschwingten Walzerklängen ins neue Jahrzehnt, so könnte das Motto lauten, unter dem die Tourist-Information der Stadt Lichtenfels am Sonntag, 26. Januar, von 15 bis 17 Uhr in die ehemalige Synagoge einlädt. Der Charme echter Kaffeehausmusik soll die Besucher verzaubern. Dargeboten wird die Musik von fünf hochklassigen Musikerinnen des "Bernstein-Ensembles".

Dass es zur einschmeichelnden Musik auch den passenden Kaffee und Gebäck gibt, versteht sich von selbst.

Die Assoziationen zu Österreich und Wien drängen sich unwillkürlich auf. Der Ursprung dieses Genres der unterhaltenden Musik liegt jedoch eigentlich im Salon, dem Stolz jedes großbürgerlichen Haushaltes. Hier empfing man seine Gäste, hier stellte man seinen meist opulenten Geschmack zur Schau. Man pflegte gehobene Konversation und frönte einem genussreichen Lebensstil.

Zu diesem Umfeld gehörte auch die entsprechende Musik: eine, die unterhält, verzaubert, schmeichelt, nicht tief dringen muss, aber geistvoll ist.

Dieser Art von Musik hat sich das "Bernstein-Ensemble" mit Katrin Dinkelmeyer (Violine), Irina Teiwes (Violine), Yoko Tanaka (Querflöte), Mi Jang (Cello) und Pei Shan Ruf (Klavier) verschrieben. Der Name hat nichts mit Leonard Bernstein zu tun. Die fünf Frauen lassen vielmehr Musik einer Epoche erklingen, in der der Bernstein als Edelstein hoch im Kurs stand, dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Das Programm umfasst nicht nur bekannte Werke wie den "Kaiserwalzer" oder die "Petersburger Schlittenfahrt", sondern auch Tangos und Charakterstücke verschiedener Komponisten.