In der Coronakrise wollen Musiker und Sänger Musik und damit den Menschen Mut machen.

"Musik aus dem Fenster" spielte am vergangenen Sonntag der Musikverein Harmonie Ebelsbach wie andere Musikvereine. Ob aus dem eigenen Garten, vom Balkon oder aus dem Fenster, ob erfahrene Musiker, Nachwuchsspieler oder Bläserklassenkinder, teils auch mit Gesangsunterstützung der Familie - die Menschen haben bewiesen: Gemeinsames Musizieren funktioniert auch mit einem Sicherheitsabstand.

Der Musikverein Harmonie Ebelsbach hat nach eigenen Angaben so viel positive Resonanz bekommen, dass er in Anlehnung an den Nordbayerischen Musikbund ein kleines Fensterkonzert am Sonntag, 29. März, wiederholen will. Nach der "Ode an die Freude" spielen die Musiker das hoffnungsvolle und in die Zeit passende Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen".

Ein ähnlicher Vorschlag kommt aus Wonfurt. Dort soll am Samstag, 28. März, ab 18 Uhr das Frankenlied gespielt und gesungen werden. Wer Lust hat, soll ans Fenster oder vor die Tür kommen. red