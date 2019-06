Musik als Lebensgefühl

Bevor sich das Kulturamt Haßfurt live bis September in die Sommerpause verabschiedet, veranstaltet es vom 20. bis zum 22. Juni (Donnerstag, Freitag und Samstag) die Reihe "abend.licht" auf dem Vorplatz der Stadthalle Haßfurt. Bei freiem Eintritt an allen Tagen wird den Zuschauern ein breites musikalisches Repertoire geboten.

Der stimmungsvoll beleuchtete Stadthallenvorplatz und der Rathausinnenhof laden die Besucher zum Verweilen ein. Bei einem kühlen Erfrischungsgetränk und sommerlichen Gaumenfreuden kann man in ungezwungener Atmosphäre Musik hören und nette Menschen treffen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt.

Am Donnerstag, 20. Juni, ab 20 Uhr treten "The Wonder-frolleins" auf. Sie spielen Musik der 50er und 60er Jahre. Mit Witz, Charme und Temperament fegen die drei gestandenen Profi-Musikerinnen durch das deutsche Wirtschaftswunder der 50er und frühen 60er Jahre und reißen schon nach wenigen Takten ihr Publikum mit. Hinein geht es in die Zeit von Connie und Catharina, von Caprifischern und Caprihosen und natürlich von Heimatfilmen und Halbstarken. So bunt wie ihre Petticoatkleider ist auch das Programm. Auch musikalische Abstecher in andere Jahrzehnte und nach Übersee werden etwa durch Lieder von "The Mamas & The Papas" gewagt.

Am Freitag, 21. Juni, stehen ab 20 Uhr "Rickbop & The Hurricanes" auf der Bühne. Der Rock 'n' Roll lebt auf. Die aus Bamberg stammenden fünf jungen Musiker geben für ihr Publikum Vollgas und leben mit ihm das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre. Swingende Petticoats, chromblitzende Autos, schmalztriefende Frisuren und Ohnmachtsanfälle - eine Zeit, in der alte Tabus gebrochen, die Hüfte geschwungen und getanzt wurde, bis der Arzt kommt. Mit Songs von Elvis Presley über Jerry Lee Lewis bis hin zu Chuck Berry wird jeder Auftritt der Band zu einem Erlebnis.

Am Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr gibt es Soul-Klassiker mit "Souled Out Rock". Von Marvin Gaye bis zu den Doobie Brothers reichen die Einflüsse auf das Repertoire der Band. Soul, Funk, Rock, Pop sind für die Musiker nicht nur Floskeln, sondern der Ausdruck des Lebensgefühls. red