Musicals in Kleinsendelbach

Nach dem großen Erfolg, den die "Liedertafel Eschenau" mit ihren Musical-Medleys im Januar hatte, will sie dieses Konzert jetzt noch einmal mit insgesamt sieben Musical-Höhepunkten in englischer Originalsprache zu Gehör bringen. Es wird ein Open-Air-Konzert im Gasthof "Rose"/Café "Schnipperla" in Kleinsendelbach, Hauptstraße 8. Beginn am Freitag, 5. Juli, ist um 19.30 Uhr. Gesungen wird dann von Katzen, Löwen und anderen Musical-Gestalten, mit Liveband und mit dem Gastgeber. Karten gibt es im Gasthof "Rose" Kleinsendelbach, Telefon 0170/3383962, und im Mediencenter Endress in der Hauptstraße 14 in Eschenau. red