Musicalhits erklingen in Nordhalben

Mit den schönsten Liedern aus "Der König der Löwen" und vielen anderen weltbekannten Musicals gastiert die Gala "The World of Musicals" am 25. Januar 2020 live auf der Bühne der Nordwaldhalle in Nordhalben. Die Veranstaltung mit allen großen Hits aus der Welt der Musicals verspricht ein außergewöhnliches Musikerlebnis mit hochkarätigen Sängern und einem sechsköpfigem Tanzensemble, moderner LED-Bühnentechnik und authentischen Kostümen. Sie vereint Romantik und Drama, Gänsehaut und große Gefühle. Bis zum 18. August wird ein Frühbucherrabatt in Höhe von 15 Prozent gewährt. Tickets gibt es beim Fränkischen Tag, bei der Stadt Kronach, im Frankenwald Tourismus Service Center in Kronach und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und www.worldofmusicals.de. Foto: PR