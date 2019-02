Musical in der Kirche

Die Heilig-Geist-Kirche in Lichteneiche, Kapellenstraße 34, ist der Ort für ein besonderes Konzert am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr. Zu hören ist das Musical "Am Anfang der Ewigkeit". Es wird dargeboten vom Chor und der Band des Evangelischen Freundeskreises Hof. Diese Gruppe hat sich inzwischen einen großen Fan-Kreis ersungen. Zuletzt gastierten sie mit "Eden" in dem Memmelsdorfer Ortsteil. Ihre Konzerte gehören laut Veranstalterangaben zu den bestbesuchten in ihrer Region, "vielleicht deshalb, weil sie die Sehnsüchte des modernen Menschen thematisieren". Zum Thema: Nach einem tödlichen Unfall findet sich ein bekannter internationaler Wortführer des Atheismus im Jenseits wieder, in einer seltsamen, geheimnisvollen Welt, an die er nie geglaubt hat. Was wird nun wohl mit einem wie ihm in der Ewigkeit geschehen? Der Bestsellerautor Michael Phillips versucht in seinem Roman "Am Anfang der Ewigkeit" darzustellen, dass Gottes Liebe und seine ewigen Ziele viel wunderbarer sind, als wir es uns in den kühnsten Hoffnungen vorstellen können. Der Eintritt ist frei. Kinderbetreuung wird angeboten. red