Musical in der Erlöserkirche

Nach einem umjubelten Auftritt in der Aula des Gymnasiums Pegnitz ist der Chor "Lingua musica" mit dem Musical "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat" am Samstag, 13. Juli, in Bayreuth zu Gast. Zu seinem 25-jährigen Bestehen hat der Chor dieses Musical von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice aus dem Jahre 1972 neu inszeniert. Das Musical über Josefs bewegtes Leben bietet ein breites Spektrum an modernen musikalischen Stilformen und bringt somit ein hohes Maß an Abwechslung. Ganz bewusst werden von Webber diese Anklänge an die verschiedensten musikalischen Stile eingesetzt, so zum Beispiel wenn der Pharao als Elvis in Szene gesetzt wird. Die Aufführung in der Erlöserkirche beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. red