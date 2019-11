Musical-Hits erklingen in der Aula der Realschule

Am Samstag, 9. November, verwandelt sich die Aula der Realschule in eine Musical-Halle, wenn der HerzoChor gemeinsam mit dem Chor der Realschule Stücke aus "Westside Story", "Phantom der Oper", "My Fair Lady", "Tarzan", "Cats", "Abba" und zahlreichen anderen Werken anstimmt. Als Solistin kann man Andrea Kaschel (Sopran) erleben. Die Zusammenarbeit von Liederkranz und Realschule hat schon eine gewisse Tradition und auch unter der neuen Leitung von Musiklehrer Michael Rössler bieten die Schüler wieder einige Stücke mit Ohrwurm-Potenzial, heißt es in der Einladung. Unter der Gesamtleitung von Gerald Fink wird der HerzoChor gemeinsam mit einer kleinen Band in die faszinierende Welt der Musicals entführen.

Der Eintritt ist frei, für Spenden zur Deckung der Unkosten ist man aber sehr dankbar. Bereits um 18 Uhr kann man sich Plätze im Saal sichern und bewirten lassen. Das Konzert selbst beginnt um 19 Uhr und dauert eine gute Stunde. Die über 100 Mitwirkenden freuen sich auf einen stimmungsvollen musikalischen Abend. red