Der Kinderchor "Rothkehlchen" und der Jugendchor "Ruamonics" präsentieren das Musical "Geisterstunde auf Burg Schauerstein". Hierzu lädt der Gesangverein Roth am Samstag, 26. Oktober, um 14 Uhr in die Schulturnhalle des Maximilian-Kolbe-Schulzentrums (Eichenweg 16) in Lichtenfels ein. Einlass ist ab 13.30 Uhr. In eingängigen und abwechslungsreichen Songs erzählen Chor und Solisten eine Geschichte über Angst, Mut, Freundschaft und Zusammenhalt. Große und kleine Zuschauer werden in die fantasievolle Welt von Burg Schauerstein und ihrer Bewohner entführt und erleben eine Geisterstunde voller Magie. Der Eintritt ist frei - freiwillige Spenden kommen der Jugendarbeit des Gesangverein Roth zugute. Im Anschluss gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Einladung ergeht an alle Interessierten. red