Musical-Gala im Gartenhaus

Aus Liebe und Begeisterung zur Musik kommt mit der Musical-Gala "Lights of Musical" demnächst ein Herzensprojekt auf die Bühne. Der Konzertabend in Bamberg nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der Musicals. Mit Liedern aus "Les Misérables", dem "König der Löwen", "Wicked" oder "Anastasia" und dem Klassiker "Ich lass los" aus der "Eiskönigin" findet das Publikum viele bekannte Melodien, die die Solisten zum Besten geben.

Sabine und Fiona Barth, Jennifer Deinzer und Christian Haag präsentieren neben den bekannten Liedern auch ausgewählte Stücke aus anderen Musicals. Dazu gehören sowohl gefühlvolle Balladen als auch humorvolle Geschichten aus dem Leben wie die "Liste falscher Kerle" und schwungvolle Lieder, die Mut und Kraft machen. Mit Klavier (Konstantin Papoutsidis), Gitarre (Benjamin Trapp) und Percussion (Susanne Papoutsidis) soll eine ganz besondere musikalische Atmosphäre entstehen, in der zudem fast alle Lieder auf Deutsch gesungen werden, damit die Gäste sich der Musik voll und ganz hingeben können.

Die Ebelsbacherin Sabine Barth (künstlerische Leitung sowie Produktionsleitung) entdeckte schon als Kind ihre Vorliebe für den Gesang und das Musical. Ihr Können stellte sie bereits in unterschiedlichen Rollen und Produktionen unter Beweis. Zudem ist sie als Hochzeitssängerin aktiv. Ihr Herz schlägt jedoch insbesondere für das Genre Musical.

Reichlich Bühnenerfahrung

In dieser Hinsicht hat sie mit Christian Haag viel gemeinsam, der sie bei der Produktionsleitung unterstützt. Auch er bringt reichlich Bühnenerfahrung aus verschiedenen Musicalproduktionen mit. Gemeinsam fanden sie den "Mut zur Tat" und haben dieses Projekt trotz zahlreicher Herausforderungen auf die Beine gestellt.

Zu hören gibt es die "Lights of Musical" im Gartenhaus des Neuen Palais, Kunigundenruhstraße 23, in Bamberg. Tickets sind noch für den 27. und den 28. September (Freitag und Samstag) verfügbar. Für Samstag, 21. September, gibt es nur noch wenige Restkarten. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass bei freier Platzwahl ab 18.30 Uhr (weitere Informationen und Reservierung unter E-Mail info@auftakt-musik.com). red