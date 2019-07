Musical für Kinder in Igensdorf

Die Sing- und Musikschule Igensdorf veranstaltet ein großes Kindermusical "Leben im All - eine rockige Reise durch die Galaxie". Für dieses Stück, das in Kooperation mit der Grundschule Igensdorf und dem Musik- und Trachtenverein stattfinden wird, proben bereits 100 Mitwirkende im Orchester und Chor und als Solisten. Das Musical verspricht 50 vergnügliche Minuten Zeitreise, gewürzt mit 14 rockigen Songs. Die Aufführung findet am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Igensdorf statt. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein sorgt für das leibliche Wohl. red