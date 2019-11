Musical für die Senioren

Senioren in Zeil dürfen sich auf eine vorweihnachtliche Bescherung durch Kinder aus der Stadt freuen. Es geht um ein weihnachtliches Spiel mit Musik und tiefsinnigem Hintergrund. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Und so gesellen sich zu den heiligen drei Königen auch einige scheinheilige Könige. Dass diese weniger an der Anbetung, sondern mehr an Gold, Weihrauch und Myrrhe interessiert sind, liegt auf der Hand.

Was aber dabei geschehen kann, wenn man das Jesuskind ausrauben will, das zeigt der Kinderchor der Singschule Monika Schraut bei der Adventsfeier der Senioren am Donnerstag, 12. Dezember, im Rudolph-Winkler-Haus. Die Kinder treffen sich zum Einsingen um 15 Uhr in der Bücherei. Die Generalprobe zum Musical ist am Freitag, 6. Dezember ab 14.30 Uhr auf der Bühne im Rudolph-Winkler-Haus. Die Teilnehmer werden gebeten, dazu alle Requisiten und Kostüme mitzubringen, teilt Monika Schraut mit. Nach der Aufführung geht der Kinderchor in die Weihnachtsferien und startet wieder am Freitag 10. Januar um 14.30 Uhr mit einem neuen Musical-Programm. red