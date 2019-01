Musical für die ganze Familie

Die Bockleter Singmäuse präsentieren am 23. und 24. Februar ein Kindermusical für Groß und Klein im Kursaal Bad Bocklet.

In Zusammenarbeit mit dem Liederkranz Bad Bocklet und der Kurverwaltung, der Licht- und Tontechnik Strobl und Pancochar GbR sowie einer Schulband aus dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium aus Schweinfurt wird das Stück "Tabaluga oder Die Reise zur Vernunft" gezeigt. Es stammt von Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Gottschalk und wird im szenischen Spiel dargestellt.

Eine spannende Reise

Tyrion, der Vater des Drachen Tabaluga, liegt diesem in den Ohren, er solle doch vernünftig sein. "Was ist Vernunft?" fragt Tabaluga. Um das herauszufinden, begibt sich Tabaluga auf die Reise. Was er erlebt, wen er trifft und was es mit dem "Vernünftig-Sein" auf sich hat, kann man im Stück erfahren. red