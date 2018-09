Musical des Kinderchors

Die evangelische Gemeinde Haßfurt lädt Kindergartenkinder und Schüler unabhängig von ihrer Konfessionbis zur fünften Klasse zum Mitsingen ein. In zwei Altersgruppen finden ab Mittwoch, 19. September, im Gemeindehaus Proben statt, unter anderem für ein Weihnachtsmusical, das am 24. Dezember um 16 Uhr in der Christuskirche aufgeführt wird. Außerdem lernen die Kinder Kinderlieder und Kinder-Kirchen-Hits, die die Gottesdienste bereichern. Proben im Gemeindehaus sind mittwochs, 14.45 bis 15.30 Uhr für Kindergartenkinder und 15.30 bis 16.30 Uhr für Schulkinder. Die Leitung hat Ute Höfner, teilt das evangelische Pfarramt mit. Interessierte melden sich unter Ruf 09382/ 8638 oder 09521/1492. red