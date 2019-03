Unter der Leitung der Musikschule Ebermannstadt bringen der Kinderchor und die Orff-Gruppe der Musikschule zusammen mit der Kindertheatergruppe Unterleinleiter das Musical "Der Turmbau zu Babel" auf die Bühne. Aufführungstermine sind Samstag, 23. März, 17 Uhr, in Streitberg im Bürgerhaus sowie am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Grundschulturnhalle in Unterleinleiter. Zu beiden Aufführungen ist der Eintritt frei. Petra Distler, Musiklehrerin der Musikschule Ebermannstadt für den Kinderchor und die Orff-Gruppe, und Manfred Eberlein, Leiter der Kindertheatergruppe Unterleinleiter, investierten viel Zeit und Liebe in die Proben und in die Vorbereitung. Ulrich Gohl hat die Vorlage für das Musical geliefert. Die mitwirkenden Kinder sind zwischen sechs und 16 Jahre alt. red