Musical: "Das Phantom der Oper" im Regentenbau

Die Central Musical Company präsentiert am 26. Januar 2020 "Das Phantom der Oper" im Regentenbau in Bad Kissingen. Beginn ist um 20 Uhr. Auf Basis der Romanvorlage von Gaston Leroux erwecken Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber den Klassiker "Das Phantom der Oper" zum Leben. Während der mehr als zweistündigen Aufführung präsentieren die Darsteller einprägsame Melodien, zeitgenössische Kostüme und Frisuren sowie ein authentisches Bühnenbild. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet (www.dasphantomderoper.com). Foto: Christian Schmidt/ASA Event