Musical bringt Spaß in den Glauben

In der Mehrzweckhalle Weisendorf wollten die Mitglieder des Kindersingkreises (Kisi-Club) am Samstagabend zeigen, dass Glaube Spaß machen kann und wie schön das gemeinsame Singen und Beten sein kann. Das Musical "Die Prophetin Hanna" wurde von rund 90 Kindern aufgeführt. Die Kernbotschaft: "Jesus loves me" (deutsch: Jesus liebt mich).

Nachdem der Kisi-Club nun seit knapp dreieinhalb Jahren auch in Weisendorf besteht, waren die Kinder, die zum Großteil aus Österreich angereist waren, froh, dass sie bereits zum achten Mal in Weisendorf auftreten durften. Kisi ist eine katholische Bewegung mit ökumenischem Auftrag, die es sich zur Mission gemacht hat, als internationale Familie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Liedern und Musicals zur Ehre Gottes unterwegs zu sein um Gemeinschaft zu erleben. Hannes und Birgit Minichmayr haben 1993 als Pastoralassistenten in Oberösterreich begonnen, mit Kindern zu singen, um ihnen zu zeigen, dass Gott lebendig ist und dass Kirche Spaß machen kann. Die Arbeit hat sich dann in Österreich und international ausgebreitet.

Das Musical erzählt die Geschichte von Hanna (Angela Mork), die zusammen mit ihren Enkelkindern Ora (Nora Lindenberg) und Daniel (Elijah Chalissery) von der Geburt des Messias erfährt. Sie sind sich uneinig: Wann wird Israel befreit werden? Und sollte man lieber dafür kämpfen oder auf das Kommen von Gottes Messias warten? Für alle steht jedoch fest, dass sie den Messias sehen wollen, da er sie von den Sünden befreien soll.

Hanna folgt schließlich dem Ruf ihres Herzens zum Tempel, da ihr der Geist Gottes von der Ankunft des Erlösers berichtet. Auf dem Weg zum Tempel wird die junge Ora jedoch von Adam (Johannes Garz) und Giora (Thomas Gramm) aufgehalten und eingesperrt, da die beiden Ora für ihren festen Glauben verspotten. Gerade noch rechtzeitig schafft es die Familie zum Tempel, wo sie auf Maria und Josef treffen. Hanna erkennt im Jesuskind den versprochenen Retter, und alle sind glücklich und dankbar für Gottes größtes Geschenk.

Ein Stück mit Lerneffekt

Ein rührendes Musical, dass Mut macht zum Glauben und zeigt, dass Gläubige nicht alleingelassen werden. Großartige Tänze, berührende Lieder und guter Gesang lassen vergessen, dass die Darsteller die "Nachwuchsgruppe" sind. Hierbei wird dem Publikum auch noch spielend und liebevoll die Kultur des Volkes Israel beigebracht. So erklärte der Rabbi (Hannes Minichmayr, Gründer von Kisi) zu Beginn seine Requisiten, zum Beispiel die Tora und Kippa, und auch der Schabbat, der heilige Ruhetag im Judentum, wird ausführlich erläutert und von den Personen im Musical zelebriert und wertgeschätzt.