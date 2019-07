Museumszug muss Vollbremsung machen

Für eine höchst gefährliche Situation hat ein Autofahrer am Sonntag bei einem Bahnübergang im Markt Wiesenttal gesorgt. Der bislang unbekannte Autofahrer ist am Sonntagnachmittag mit einem grauen BMW mit Stuttgarter Kennzeichen am Bahnübergang Niederfellendorf an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, um noch vor dem heranfahrenden Museumszug die Schienen zu überqueren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Lokführer eine Vollbremsung einleiten. Der unbekannte Fahrer ist laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt etwa 30 Jahre alt, kräftig, hatte braune, glatte, schulterlange Haare und einen Dreitages-Bart. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr laufen.