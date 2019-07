Museumsinselfest und Handwerkermarkt

Der Förderkreis Stadtmuseum und Denkmalpflege Hammelburg e.V. lädt am 20. und 21. Juli zum Museumsinselfest ein. Das Fest in Hammelburg startet am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr mit dem schon traditionellen Weinabend. Weingenießer können nach Lust und Laune probieren. Für stimmungsvolle Musik sorgt Dieter Nöth. Am Sonntag, 21. Juli, beginnt das Fest bereits um 11 Uhr mit einem Kunsthandwerkermarkt. Aussteller aus nah und fern bieten Schmuck, selbstgenähte Puppenkleidung, Bilder, handbemalte Keramik oder Leder- und Töpferwaren an. Der eine oder andere Kunsthandwerker lässt sich bei der Arbeit auch gern über die Schulter schauen. Das Insel-Café hält ab 13 Uhr hausgemachte Kuchen und Torten bereit. Das Museum Herrenmühle in der Turnhouter Straße 15 öffnet von 11 bis 18 Uhr. Um 13 und 15 Uhr zeigt Carolin Sell ihr eigens für das Fest geschriebenes Stück "Ein Hai in der Saale". Ein Theaterstück mit Handpuppen für Kinder ab 4 Jahren. Foto: Jochen Vogler