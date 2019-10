Museumsfest in der Rosenau

Die Schloss- und Gartenverwaltung Coburg der Bayerischen Schlösserverwaltung lädt zum traditionellen Museumsfest am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr nach Schloss Rosenau ein. Bei freiem Eintritt wird den Besuchern auch in diesem Jahr einiges geboten: Die sonst nur im Rahmen von Führungen zugänglichen herzoglichen Schauräume sowie der prunkvolle Marmorsaal können kostenlos im freien Rundgang besichtigt werden. Junge Gäste dürfen sich wie Ritter oder Burgfräulein fühlen; das dazu passende bunte Markttreiben findet auf der Wiese beim Wirtschaftshof statt. Die BRK-Rettungshundestaffel Coburg zeigt um 14 Uhr in einem Einsatzszenario das Können der Spürhunde. Zum Einsatz kommt auch einer der weltweit wenigen Hunde, die den asiatischen Laubholzbockkäfer aufspüren können. red