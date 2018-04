Museumsbesuch und Einkehr

Die Kolpingsfamilie Garitz bietet für Mitglieder und Gäste am Mittwoch, 18. April, einen Besuch des Stadtmuseums Hammelburg an. Im Anschluss Einkehr in die Weinwirtschaft Ruppert. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Seeplatz zur Bildung von Fahrgemeinschaften. sek