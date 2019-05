Museumsbesuch mit Glanz

Am Samstag, 25. Mai, findet von 14 bis 15 Uhr im Europäischen Flakonglasmuseum Kleintettau die Kostümführung "Haute Couture der Sinnenverführung" in Verbindung mit "Handwerk & Kultur" statt. Diese Sonderführung ist nur über den VHS-Kreis Kronach exklusiv für Einzelbesucher buchbar. Witziges, Erstaunliches, Poetisches, vielleicht auch manch Unbekanntes wird aus der Duft- und Kosmetikgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart präsentiert. Anmeldung ist erforderlich: Telefon 09269/77-100 oder per E-Mail unter museum@flakonglasmuseum.eu.

Dazu Diplom-Restaurator Sandro Welsch: "Lassen Sie sich verführen und schnuppern Sie sich ein in die Welt von Haute Couture, verbunden mit atemberaubender Eleganz." gf