Museum vorerst geschlossen

Der Verein "Freunde der Kirchenburg" legt coronabedingt eine Veranstaltungspau-se ein. Die Wechselausstellung "Kunst von Inga Okan und Kunst am Ei" in der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim werde erst dann weiter zu sehen sein, wenn es die Infektionsschutzregeln wieder erlauben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Sollte es die gesundheitliche Lage zulassen, werden wir gerne für unsere Besucher ab 27. November die Türen zur Krippenausstellung ,Frohe Weihnacht - Überall‘ öffnen", informiert der Vorstand des Vereins. Die neuen Termine stehen bereits auf der Website unter www.lebendige-kirchenburg.de.

Über die Öffnungszeiten des Kirchenburgmuseums werde informiert, sobald die gesetzlichen Regelungen feststehen. Jederzeit möglich seien Spaziergänge durch die Kirchenburg mit Kirche, Gaden und Türmen. Interessenten können sich an den Schautafeln über die spannende Geschichte der besterhaltenen Kirchenburg Deutschlands informieren. red