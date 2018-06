Museum im Kuhstall zum Dorffest offen

Auch in diesem Jahr öffnet der Heimatverein Reicher Ebrachgrund im Rahmen des Dorffestes in Pommersfelden (22. bis 24. Juni) das örtliche Heimatmuseum. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen am Sonntag, 24. Juni, von 15 bis 18 Uhr in der Hauptstraße 10 - neben dem Rathaus - die kuriose Sammlung von Jakob Zürl zu bestaunen. red