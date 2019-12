Museum feiert ganz groß

Das Kunstmuseum Bayreuth wurde am 3. Dezember 1999 eröffnet. Die Sammlung aus über 19 000 Einzelwerken und circa 20 000 Plakaten konnte bislang in Einzelausstellungen nur ausschnitthaft gewürdigt werden. Zum Museumsgeburtstag sind daher erstmals thematische Querschnitte aus allen Kunstsammlungen zu sehen. Am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr findet zum Jubiläum einem großes Museumsfest mit Führungen, Kreativangeboten und einem Rückblick in Bildern statt. Zum Abschluss wird um 17 Uhr der Film "Manifesto" mit Cate Blanchet gezeigt. Der Eintritt ist frei. red