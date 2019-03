Museum bewegt - Kultur zum Frühstück

Für das Programmformat "Museum bewegt" sind alle am Donnerstag, 21. März, eingeladen. Ab 10 Uhr dreht sich alles um "Das Gandersheimer Evangeliar - Ein Schatz in den Kunstsammlungen". Die Wiederholung ist am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr, ebenfalls in der Cafeteria der Kunstsammlungen der Veste. Weitere Informationen hat Thomas Höpp unter Telefon 09561/87919. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird deshalb gebeten. Treffpunkt ist im zweiten Burghof der Veste. red