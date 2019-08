Das Heimatmuseum und das John-Bauer-Museum sind von Juli bis Oktober am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Im September bleiben die Museen am ersten Sonntag geschlossen, öffnen dann aber am Sonntag, 8. September, zum Backhausfest. Außerdem können die Museen auch nach Vereinbarung ganzjährig besucht werden. Für das Heimatmuseum ist Bernhard Wahler (Tel.: 09725/203) Ansprechpartner, für das John-Bauer-Museum die Gemeindeverwaltung (Tel.:09725/710 118). sek