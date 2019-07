Der Frankenbund, Gruppe Bayreuth, fährt am Freitag, 12. Juli, mit dem Bus nach Kulmbach und besucht dort das Brauerei-, Bäckerei- und Gewürzmuseum. Die drei Genussmuseen in Kulmbach vermitteln spannende Blicke und Einblicke in unsere Lebensmittelkultur, regional wie weltweit.

Der Bus fährt um 14.15 Uhr in Bayreuth (Volksfestplatz) ab, Teilnahme ist nur nach Anmeldung beim Vorsitzenden E. Blüchel, Telefon 0921/30321, möglich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red