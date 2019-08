Eine geologische Führung mit dem Titel "Muschelkalk - Zeugnis eines vergangenen Meeres" mit der Dipl.-Geologin Anna Leonhard hat der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön am morgigen Sonntag, 18. August, im Programm.Treffpunkt zur zirka dreistündigen Tour ist um 16 Uhr in der Kurhausstraße/Ecke Brunnenweg in Bad Neustadt/S. Eine Anmeldung unter Tel.: 0175/331 42 86 ist erforderlich. sek