"Hogg diich a weng haa": Unter diesem Motto gibt es am Samstag, 19. Oktober, in der Alexandrinenhütte eine mundartliche Zeitreise durchs Coburger Land mit Anneliese Hübner. Die musikalische Umrahmung kommt vom Duo Du You mit Flöten und Akkordeon. Beginn ist um 16.30 Uhr,

Anmeldung bitte unter der E-Mail-Adresse info@thueringerwald-verein-coburg.de oder telefonisch unter 09561/94809 (Vereinsbüro). red