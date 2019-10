Mundartleserin wurde von fröhlichem Duo unterstützt

"Hogg diich a weng haa" - unter diesem Motto hatte der Thüringerwald-Verein am Wochenende zu einer Mundartlesung mit Anneliese Hübner (Foto links)in die Alexandrinenhütte auf der Sennigshöh' eingeladen. Nach kurzer Einführung in die vier im Coburger Raum vertretenen Mundarten zog Anneliese Hübner die Zuhörer in der voll besetzen Hütte mit ihrer Prosa schnell in ihren Bann. Der herbstliche Abend wurde vom Duo DuYou, Sieglinde Duttle (Tenor-, Alt- und Sopranflöte) und Achim Jung (Akkordeon) musikalisch umrahmt (Foto rechts). Dabei entwickelte sich durch die volkstümliche Liederauswahl der Abend zum offenen Singen. Der Thüringerwald-Verein bedankt sich bei den Akteuren und den Gästen und freut sich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: "Wuu waarst'n? - Auf dar Senningshöh'!", heißt es in einer Mitteilung. Foto: Mike Tendera