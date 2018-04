Mundartabend wird im Mai nachgeholt

Der abgesagte fränkische Mundartabend mit Wilhelm Wolpert wird am Freitag, 11. Mai, um 19 Uhr im "awoccino" des AWO-Seniorenzentrums in Knetzgau nachgeholt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Im Verhinderungsfall erfolgt eine Kostenrückerstattung in der Fuchsapotheke, Am Plan 7 in Knetzgau, teilt der AWO-Ortsverein Knetzgau mit. red