Die Ortsgruppe Nurn des Frankenwaldvereins lädt am Samstag, 23. März, zu einem Mundartabend mit Hans Blinzler ein. Der für Mundartpflege und Regionalkultur zuständige Kreisheimatpfleger aus Nordhalben wird in seinem Vortrag auf die verschiedenen Dialekte und Mundartausdrücke im Frankenwald sowie auf Necknahmen heimischer Orte eingehen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Deuerling. red