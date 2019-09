Am Freitag, 27. September, macht die Mundart-Rallye mit Fredi Breunig, Günter Stock, Wolfgang Reichmann und Wilhelm Wolpert Halt im Schützenhaus in Großwenkheim. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es bei Edeka-Sotier in Großwenkheim und auch an der Abendkasse. sek