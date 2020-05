Mund-Nasen-Masken leichter zu (er-)tragen

Unter dem Motto "Forchheim hilft Forchheim" stellt der Spezialist für Augenoptik, A. Schweizer GmbH, allen Forchheimer Geschäften und Einzelhändlern kostenfrei den "Ohren-Held" zur Verfügung. Die aus hautverträglichem und anschmiegsamem Kunststoff in Forchheim produzierte Halterung unterstütze nach Firmenangaben das Tragen der Mund-Nasen-Masken und mache so das Arbeiten deutlich leichter. Sie verhindere Druckstellen hinter den Ohren durch die Gummibänder.

Dieses Accessoire sei ideal anpassbar durch die zehnstufige Verstellbarkeit und kompatibel mit allen gängigen Mund-Nasen-Masken. Interessierte Unternehmen können je nach Mitarbeiteranzahl nach der per E-Mail an ohrenheld@schweizer-optik.de getätigten Bestellung die Bänder am Firmensitz in Forchheim, Hans Böckler-Straße 7, ab Montag, 9 Uhr, abholen. Die Aktion läuft bis 29. Mai. red