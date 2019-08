Multireligiöses Gebet im Zelt der Religionen

"Das Herz am rechten Fleck", unter diesem Motto steht das multireligiöse Gebet am Mittwoch, 7. August, um 18 Uhr im Zelt der Religionen auf dem Markusplatz. Im Namen des Fördervereins Zelt der Religionen laden die beiden großen christlichen Konfessionen und die liberale jüdische Gemeinde Mischkan ha-Tfila zum jüdisch-christlichen Gebet ein. "Wenn wir Menschen unser Herz an Dinge hängen, dann sind diese leider nicht immer tauglich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft. Was es bedeuten kann, wenn Juden und Christen davon reden, dass jemand das Herz am rechten Fleck hat, sein Herz also an das Richtige hängt, das soll die Überschrift über dem multireligiösen Gebet sein", teilen die Initiatoren mit. red