Multireligiöses Friedensgebet

Die christlichen Gemeinden von Altenkunstadt laden am morgigen Freitag um 20 Uhr zum Friedensgebet in die katholische Kirche ein. Wer am Weltfriedenstag beispielsweise für die Menschen in Syrien oder in Chemnitz beten will, ist herzlich eingeladen. Alle Teilnehmer können sich mit einem Friedenslicht beim Gebet an dieser Bitte beteiligen. Im Anschluss an das Friedensgebet können die Mitbetenden im Saal der "Villa" neben der Kirche noch miteinander sprechen. red