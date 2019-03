"Multiple Erkrankungen im Alter"

Wenn sich Krankheiten häufen: Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Vortragsveranstaltung am Donnerstag, 7.März, um 19 Uhr in die Juraklinik Scheßlitz, Oberend 29 ein. In seinem Vortrag zu "multiplen Erkrankungen im Alter und ihren Wechselwirkungen" wird sich Chefarzt Dieter Höger, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Nephrologie und Hypertensiologe mit Mehrfacherkrankungen auseinander setzen. Dass sich unterschiedliche Erkrankungen gegenseitig beeinflussen und dies bei der Behandlung eine besondere Beachtung bedarf, wird der erfahrene Facharzt an ausgewählten Beispielen eingehend beleuchten. Am Ende des Vortrages beantwortet Chefarzt Höger noch Fragen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Weitere Vorträge unter www.gkg-bamberg.de. red