Auf der Staatsstraße 2262 fuhr am Mittwoch, gegen 6.50 Uhr, ein orangener Muldenkipper mit unbekanntem Kennzeichen und bog nach rechts auf die Bundesstraße 26 in Richtung Bamberg ab. Dabei verlor er zwei Steine, die einen Hyundai trafen, der auf der Linksabbiegerspur der Bundesstraße 26 wartete. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. pol