Kronach vor 20 Stunden

"Muggnpfiffer" und Essig im Struwwel

Das Kinderpuppentheater "Die Muggnpfiffer" gastiert am Sonntag, 25. November, im Struwwelpeter. Und am Montag, 3. Dezember, ist Rolf-Bernhard Essig im Kulturcafé zu Gast. Essig liest "In 80 Sprichwört...