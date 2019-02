"Muggendorfer Insel" wird saniert

In Muggendorf teilt eine Insel die Wiesent in zwei Arme. Der direkte Zufluss speist eine Turbine zur Stromerzeugung. Der Überlauf des Stauwehrs vereinigt sich unterhalb der Insel wieder zu einem stattlichen Bach. Die Uferbefestigung der Insel ist im Laufe vieler Jahrzehnte sehr brüchig geworden, so dass eine teilweise Erneuerung der Natursteinmauer unumgänglich ist, um das Kleinod "Muggendorfer Insel" erhalten zu können. Die Baustelle ist nur über das Bachbett am Auslauf der Turbine zu erreichen. Dazu muss in dem etwa einen Meter tiefen Fluss eine Baustellenzufahrt geschaffen werden, wie es derzeit der Fall ist. hl