Mit dem Naturführer Tobias Mehling können Interessierte das einzigartige Naturschutzgebiet "Muggenbacher Tongruben" erleben. Festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und eventuell ein Fernglas werden vom Bund Naturschutz empfohlen. Treffpunkt der Teilnehmer ist am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr am Libellenstein. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/ 95762 oder per E-Mail an coburg@bund-naturschutz.de wird gebeten. red