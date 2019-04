Zeckern vor 17 Stunden

Mütter treffen sich zum Beten

Nach den Osterferien beginnt die Mütter-beten-Gruppe wieder mit ihren Treffen. Nächster Termin ist am Montag, 29. April, um 9 Uhr in der Musikschule in Zeckern. Auch neue Teilnehmerinnen sind willkomm...