Mütter beten für ihre Familien

Die Schönstattbewegung lädt am morgigen Mittwoch von 9.30 bis 10.30 Uhr alle Frauen und Mütter ins Schönstattzentrum am Marienberg ein. Die gestaltete Gebetszeit "Unter deinen Augen" gibt die Möglichkeit, innerlich zur Ruhe zu kommen, Stärkung im Gebet und in der Gemeinschaft zu erfahren, sich von Gott und der Gottesmutter betrachten zu lassen, um dabei zu spüren, wie kostbar und wertvoll Frauen als Persönlichkeiten in den Familien selbst sind. red