Mütter beten für ihre Familien

Auf einer Spruchkarte steht: "Das Schöne an Familie ist: Man ist nie allein. Das Schwere an Familie ist: Man ist nie allein." Unsere lieben (und liebsten) Mitmenschen fordern uns oft sehr heraus. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder "Atempausen" zu suchen, in denen man Vieles loslassen und wieder neu auftanken kann. Alle Frauen und Mütter, denen ihre Familie und das Thema Familie am Herzen liegt, sind zu einer Gebetszeit im Schönstatt-Heiligtum auf dem Marienberg eingeladen. Die Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch um 9.30 Uhr statt; nähere Infos unter 0951/73999. red