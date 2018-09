Mütchen an Auto gekühlt

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag in der Gummistraße seine Wut an einem Auto ausgelassen. Der VW Up war von 3 bis etwa 13.30 Uhr auf dem Privatparkplatz eines Sicherheitsunternehmens abgestellt. Der Täter zerkratzte den Wagen im Bereich des Tankdeckels und richtete einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09221/6090 um sachdienliche Hinweise. pol